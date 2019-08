Gorizia, sciacallo in azione nella palazzina crollata

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto, il personale del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Gorizia, grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini è intervenuto in viale XX Settembre, nell’area, ancora sottoposta a sequestro, di pertinenza della palazzina crollata il 20 giugno scorso per colpa di una violenta esplosione, nel corso della quale persero la vita Miha Ursic, Silva Trapani e Fabrizio Facchettin.

Sul posto, è stato sorpreso uno sloveno intento ad asportare alcuni oggetti, in particolare rubinetti. L'uomo è stato accompagnato al Comando provinciale di via Verdi, dove è stato denunciato per furto aggravato e violazione dei sigilli, reato quest’ultimo previsto per chiunque si introduca in un’area sottoposta a sequestro senza autorizzazione.