Gorizia, 188 camion ancora in attesa di partire

Anche a Gorizia, la situazione al confine si sta sbloccando. "Oggi - spiega il sindaco Rodolfo Ziberna - sono stati effettuati quattro transiti in Slovenia da 50 camion alla volta (100 diretti in Romania, 50 in Serbia, 25 in Bulgaria e 25 in Macedonia). Attualmente la situazione non è più critica, i vari autotrasportatori sono stati tranquillizzati per il transito nelle giornate successive, grazie anche all’intervento sul posto dell’ambasciatore rumeno, bulgaro e serbo. I camion attualmente in sosta all’autoporto di Sant’Andrea sono 188, 20 dalla Serbia, 50 dalla Russia, 45 dall'Ucraina, 20 dalla Bulgaria, 20 dalla Slovacchia, 16 dalla Moldavia, dieci dalla Polonia, cinque dal Montenegro, uno dal Kazakistan e uno dalla Lituania. È necessario monitorare continuamente la zona per il possibile arrivo di nuovi autotrasportatori".

"E' vero, continuano ad aumentare i casi di contagio in Italia e nel resto del mondo ma non dobbiamo spaventarci perché i risultati della serrata, dei sacrifici di tutti noi s'inizieranno a vedere fra un po' di tempo2, continua Ziberba. "Lo so, è una prova molto grande, soprattutto per le divisioni fra familiari, soprattutto per chi si trova in ospedale e strutture protette e non può ricevere il conforto delle visite. A loro un pensiero è un abbraccio particolare. Oggi, sul versante goriziano è stata un'altra giornata impegnativa, soprattutto per i tir bloccati al valico di Sant'Andrea. Sembra che, finalmente, la situazione si stia risolvendo e che i vari Governi coinvolti abbiano trovato un'intesa. Continuerò a monitorare".

"Grazie a tutti, in particolare alla Polizia stradale e di frontiera. Fra ieri e oggi ho dato disposizione anche di tenere sotto controllo i supermercati e di verificare che vengano seguite alla lettera tutte le prescrizioni. In alcuni casi abbiamo effettuato particolari pressioni e adesso sembra tutto sotto controllo. Siamo anche intervenuti in alcuni casi di assembramenti di extracomunitari e delle strutture che li ospitano. Per quanto riguarda i nuovi casi, in Friuli Venezia Giulia sono arrivati a 347 di cui otto a Gorizia. Uno in più di ieri. Buona notte con un grande abbraccio che possa contenervi tutti", conclude Ziberna.