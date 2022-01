Gorizia, aggredito il conducente di un bus

Questa mattina a Gorizia si è registrata un aggressione ai danni di un conducente di linea che, a un passeggero, aveva chiesto d’indossare la mascherina e di esibire il Green Pass. Per tutta risposta, l’autista del bus è stato prima insultato e poi colpito con un pugno.

Protagonista della vicenda, avvenuta intorno alle 10 nel piazzale della stazione, un cittadino straniero che, al momento del controllo prima di salire a bordo dell’autobus, ha dato in escandescenza. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e della Polizia locale.

Il conducente è stato medicato in pronto soccorso ma, per fortuna, non ha riportato conseguenze serie. Resta, però, la gravità del gesto, stigmatizzato dal Sindaco Rodolfo Ziberna.

“Piena solidarietà al conducente del mezzo pubblico aggredito solo perché faceva rispettare la legge", commenta Ziberna. "Sono questi i sentimenti che ho immediatamente testimoniato a nome della città al dipendente per il tramite della Presidente di Apt Caterina Belletti”.

“Ci troviamo ormai quotidianamente di fronte a una violenza inaccettabile, verbale e a volte fisica, che non può essere mai giustificata. A farne le spese, spesso, sono persone che svolgono solo il loro lavoro: commesse, autisti, custodi, medici, infermieri e dipendenti pubblici. A loro tutta la mia solidarietà. Non è possibili avere paura di lavorare".

"I violenti devono essere isolati e la condanna deve essere forte e chiara, senza se e senza ma. Qui non ci troviamo più di fronte a divergenza di opinioni, ma a qualcosa di ben più grave che va fermato. È ciò che chiederò anche al Prefetto e Questore”, conclude Ziberna.