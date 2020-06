Gorizia al lavoro per far ripartire la scuola

"Eccomi di nuovo con voi, cari amici, per raccontarvi un po' di cose e condividere pensieri e azioni", inizia così il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. "Non lo nego, c'è una forte preoccupazione per il futuro economico dell'Italia ma anche per le strategie riguardanti settori fondamentali per il Paese come la scuola. È proprio in momenti come questo che il sistema istruzione deve essere rafforzato e rinnovato per mettere in grado le giovani generazioni di affrontare al meglio le grandi sfide che stanno loro di fronte".

"Purtroppo stiamo assistendo a un black out ministeriale addirittura sulle questioni di base come la riapertura dell'attività scolastica e le sue modalità. Nei giorni scorsi, insieme agli assessori Romano e Del Sordi e ai dirigenti Clementi, Zampa e De Luisa, ho incontrato i dirigenti scolastici per condividere un percorso che ci consenta di essere pronti, come città di Gorizia, a far partire le attività scolastiche a settembre, sperando che dal Governo arrivino i fondamentali chiarimenti. Come Comune faremo tutto il possibile e abbiamo già avviato il censimento delle strutture in grado di ospitare gli studenti. Vogliamo che nessuno rimanga escluso. Nessuno. Dobbiamo rassicurare i nostri bambini, i nostri ragazzi e fargli sentire che ripartiremo forti come prima. Più forti di prima".

"Queste situazioni possono rappresentare un'occasione formidabile addirittura per rendere più fiduciosi e più sicuri di se stessi i nostri giovani. Facciamolo, responsabilizziamoli dicendo loro che la scuola sarà ancora più importante per capire cos'è accaduto a affrontare meglio il futuro. E che la scuola sia pronta a dare questa linea che deve arrivare direttamente dal ministero, risolvendo tutti i problemi sul tappeto", continua Ziberna.

"Lunedì, intanto, partiranno i centri estivi comunali. Siamo riusciti, con enormi sforzi, anche economici, a non lasciare fuori nessuno. Dovevamo farlo per lo stesso discorso che ho fatto sulle scuole. I nostri piccoli di oggi saranno le donne e gli uomini di domani e dobbiamo dare loro subito la possibilità di recuperare il rapporto con gli altri compagni, gli amici, il gioco, gli educatori. Loro sono il nostro futuro e su di loro dobbiamo investire. Su questo non ho alcuna preoccupazione. Non ci deluderanno".

"A deludere, invece, lo dico con schiettezza, è stato l'incontro avvenuto a Lubiana del ministro Di Maio. Peccato per l'occasione sprecata. Erano diversi e di grande rilevanza i temi da discutere che non sono stati neppure sfiorati. Uno su tutti, la gestione dei flussi di migranti che ci stanno arrivando proprio dalla Slovenia. Su un altro tema cruciale per il territorio, vale a dire il disequilibrio provocato sulle aree di confine dalle diverse fiscalità e costo del lavoro, confidiamo che il governo ci sarà vicino quando formalizzeremo la richiesta di un riequilibrio fiscale lungo la fascia di confine. Inoltre mi è dispiaciuto che non sia stata spesa neppure una parola sulle questioni ancora aperte con gli esuli. Peccato. Ma tutto è rimediabile e mi auguro davvero che il governo appoggi le iniziative collegate alla zona franca, fondamentali per il rilancio di tutta la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia".

"Già che ci sono un aggiornamento sul Covid. Nessun nuovo caso. I positivi sono fermi a due da tanti giorni con 76 guariti. Cari amici, mi siete mancati troppo. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.