Gorizia, apre un nuovo locale in piazza Municipio

"Ogni nuova apertura commerciale in città, in questo periodo vale davvero tanto ed è per questo che ho accolto con particolare favore l'apertura di un nuova attività di ristorazione a Gorizia, in piazza Municipio, negli spazi dell'ex pizzeria", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Voglio approfittare per esprimere un grande apprezzamento ai tantissimi locali che hanno accolto l'invito a occupare più spazi possibili con sedie e tavolini all'esterno, rendendo ancora più bella e vivace la nostra città. È un momento difficile, ma la reazione c'è, sento tanta energia, tanta gente che vuole ripartire".

ECCO LA NUOVA PROVINCIA. "È di buon auspicio il ritorno delle Province", prosegue Ziberna. "Anche se con un nome diverso, si chiamano Edr, Enti di decentramento regionale, avranno la superficie e le competenze dei vecchi enti. È una grande vittoria per Gorizia cui è stato tolto il ruolo di capoluogo con l'abolizione delle vecchie Province e l'arrivo delle Uti. L'attuale giunta regionale aveva inizialmente proposto una revisione che non ci avrebbe valorizzato ma non abbiamo avuto paura a dire no. Insieme ad altri sindaci dell'Isontino, fra cui l'amico Roberto Felcaro, di Cormons, e alcuni consiglieri regionali abbiamo avviato un confronto forte e ci hanno ascoltato. Oggi Gorizia e l'Isontino sono più forti dopo anni di tagli feroci e scippi vergognosi. Ripartiamo da qui per un rilancio che sia anche economico".

FUSIONE CONSORZI INDUSTRIALI. "E ha questo spirito la fusione a cui stiamo arrivando fra i consorzi industriali di Gorizia e Monfalcone. Insieme per essere più forti e rilanciare l'economia e l'occupazione del territorio. Molto positiva anche la notizia riguardante il reintegro di Zeno D'Agostino ai vertici portuali. Molto bene. Bisogna mettere insieme tutte le forze disponibili, non è più il tempo degli sterili campanilismi ma della valorizzazione di tutti i territori con una strategia condivisa. Lavoriamo per questo. Non lasciatevi turlupinare da chi continua a polemizzare su tutto senza fornire alternative credibili", commenta ancora il sindaco di Gorizia."

Domani, in consiglio regionale si discuterà la mozione presentata dal consigliere regionale Bernardis sull'armonizzazione fiscale con la Slovenia. Avanti tutta".

"Questa sera c'è anche un aggiornamento sul Covd-19. Dopo tanti giorni di assenza di contagi, oggi registriamo un positivo. Da quanto mi è stato riferito riguarda una persona rientrata dall'estero. Non è grave e si tratta di un caso circoscritto. Vi terrò aggiornati. Cari amici un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.