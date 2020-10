Gorizia, arriva il parcheggio per i pendolari

"Non si può attendere oltre perché, da anni, i pendolari che ogni giorno prendono il treno per lavoro attendono un parcheggio. E allora ho rotto gli indugi", annuncia il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Dopo essermi confrontato con la soprintendente, che ringrazio per la disponibilità, ho dato disposizione affinché dal progetto generale di riqualificazione dell'ex deposito dei tram, venga stralciata una parte per realizzare, intanto, un parcheggio basico di una sessantina di posti, senza accessori né interventi strutturali. Tipo quello in via Margotti".

"Contestualmente sarà messo in sicurezza l'edificio che ospitava il custode che non si può abbattere in quanto è tutelato. Nei giorni scorsi è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva e se tutto va secondo i propositi dovrebbe essere pronto entro l'anno. Sarà gratuito. È un intervento molto atteso a servizio, in particolare, di chi lavora ogni giorno fuori città. Doveroso", conclude Ziberna.