Gorizia attende solo il via libera per aprire i centri estivi

"Ne avevamo già parlato tempo fa e oggi sono in grado di confermare che, appena Governo e Regione daranno il via libera, saranno attivati, a Gorizia, i centri estivi", comunica il sindaco Rodolfo Ziberna. "Ovviamente, l'organizzazione sarà diversa rispetto a quelli precedenti, che vedevano insieme decine di ragazzi. I centri post Covid-19 avranno una struttura all'insegna della massima sicurezza anti contagio. Ci sarà un educatore ogni 4/5 bambini e le attività, sia al chiuso sia all'aperto, vedranno l'osservanza di tutte le misure prescritte, dal distanziamento sociale alle mascherine".

"In questo periodo sono stati cercati e individuati i siti dove svolgere le attività, come scuole e parchi cittadini. Sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche per non lasciare nulla al caso. Nei prossimi giorni sarà inviato alle famiglie un questionario per verificare l'interesse a partecipare ai centri estivi. Prossimamente saranno resi noti i criteri per l'iscrizione. È evidente che i costi per l'organizzazione di questi minicentri sarà elevato, ma abbiamo deciso che le famiglie goriziane devono avere questo servizio e le rette non saranno aumentate".

"Vi comunico un'altra cosa. In questi giorni è stato pubblicato sul sito del Comune il bando per accedere ai cosiddetti contributi taglia-affitti relativi al 2019. Si tratta di fondi che ogni anno vengono erogati a famiglie con un determinato Isee e altri requisiti che potrete trovare nel bando. Infine il nostro appuntamento diretto con il Covid. Direi ancora una buona giornata con i guariti che salgono a 52 e doppiano i positivi, 25. Un grande abbraccio felice", conclude Ziberna.