Gorizia, attesa per la riapertura del Verdi

"Il teatro è uno dei luoghi simbolo di una comunità e il Verdi per Gorizia lo è", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Lo riapriremo, per una serie di spettacoli estivi che stiamo preparando. Non sarà come prima perché potranno accedere solo 170 spettatori, un quarto dei precedenti. Stiamo verificando la possibilità di effettuare doppie rappresentazioni. Mi fa piacere che anche il Kulturni Dom e il Bratuz stiano per ripartire a loro volta. Sarà più difficile recuperare le iniziative nel parco del Comune, perché potrebbe ospitare solo poche persone ma stiamo verificando".

"Voglio ringraziare chi ha rinunciato al rimborso di biglietti. Sarà tutto reinvestito sugli spettacoli. Ma ringrazio anche gli altri. L'amore per il teatro e la cultura è importante anche in momenti come questo".

"Stiamo lavorando molto, tutti assieme, per far ripartire Gorizia ma ci sono problemi che passano sopra le nostre teste. Sono ripresi gli arrivi di richiedenti asilo, questa volta in particolare attraverso la "rotta balcanica". Mentre gli italiani vengono bloccati ai confini chissà perché gli immigrati arrivano fino a noi indisturbati attraversando più frontiere. E c'è un problema nel problema. Abbiamo in carico una settantina di minori stranieri non accompagnati, oltre la metà dei quali arrivati in periodo Covid-19 e, quindi, soggetti a quarantena da vivere in stanze singole. Ebbene non abbiamo più spazi e, come noi, Trieste. Per questo, insieme all'amico sindaco Dipiazza e con il supporto del sindaco di Tarvisio, Zanette ho scritto al preside del consiglio Conte e ai ministri Di Maio e Lamorgese affinché affrontino urgentemente questo problema che rischia di diventare esplosivo e facciano finalmente sentire la loro voce in Europa perché, cari amici, non la vedo bene e temo che possa essere solo l'inizio di una nuova ondata migratoria. Spero di sbagliarmi ma, in caso contrario, mi opporrò con tutte le forze, come ho sempre fatto, a grandi centri di accoglienza in città".

"Chiudo con una bella notizia, anche oggi nessun nuovo positivo. Siano fermi a cinque. Pensate che possiamo cominciare a sperare? Io lo faccio. C'è sempre tempo per ricredersi. Un caro, grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.