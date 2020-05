Gorizia, auto si cappotta sulle vetture in sosta

Un giovane cittadino sloveno ha perso il controllo della sua vettura questa notte, in via della Scuola Agraria, a Gorizia. Si è cappottato ed è finito contro tre auto in sosta, danneggiandole. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari con un'ambulanza, i carabinieri del Comando Isontino e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente.

Per il conducente si è temuto il peggio ma, per fortuna, invece, ha riportato solo lievi lesioni. Non sarebbe, infatti, in pericolo di vita. Sono in corso di accertamento le cause della fuoriuscita autonoma.