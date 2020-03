Gorizia, bilancio della prima gionata di chiusure

A Gorizia, il Sindaco Rodolfo Ziberna traccia il bilancio del primo giorno di chiusure. "È stata una giornata difficile per tutti. La prima di chiusura quasi totale. E i messaggi con l'altoparlante da parte della Protezione Civile o a mezzo telefonata con "Alert Sistem", pur se indispensabili a far capire alla popolazione la necessità di seguire le disposizioni, non hanno certo contribuito a rasserenare la situazione".

"Ho parlato al telefono o messaggiato con tantissimi concittadini, e posso dire, ancora una volta, di sentirmi orgogliosamente goriziano, orgogliosamente italiano. La maggior parte delle persone - pochi sono gli indisciplinati - sta dimostrando un grandissimo senso di responsabilità e cerca in ogni modo di dare il suo contributo per vincere questa battaglia", spiega Ziberna.

"Certo, c'è tanta preoccupazione ma anche la voglia di reagire e la consapevolezza che non durerà molto. Senti parlare di un vaccino quasi pronto che potrebbe essere in circolazione fra pochi mesi. E speriamo tutti sia vero. Certo, non è facile, perché ci sono davvero situazioni che toccano il cuore. Genitori lontani dai figli, persone ricoverate che non possono ricevere il conforto dei parenti. Operatori economici che non sanno come pagare i dipendenti e le bollette, temendo per il futuro delle loro attività. Vi assicuro che, insieme agli altri sindaci e alle associazioni di categoria, impegnerò tutto me stesso perché ci possano essere servizi adeguati alla situazione e finanziamenti in tempi brevi perché nessuno rimanga senza uno stipendio".

"Come Comune stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità e scrivo di nuovo il numero cui le persone in difficoltà possono rivolgersi in caso di problemi a uscire di casa. È lo 0481-383377 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18.30) cui risponde personale dei servizi sociali. I numeri dei contagiati a Gorizia città rimangono sei, gli stessi di mercoledì. Altri sette sono nel resto dell'Isontino. Vorrei poteste sentire il mio affetto e, attraverso un grande abbraccio virtuale, potessimo rafforzare le nostre energie, le nostre speranze, la nostra certezza: ce la faremo", conclude Ziberna.