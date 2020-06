Gorizia, bisogna ripensare la Zona Franca

"Incassi di carburanti e sigarette aumentati vertiginosamente, più acquisti in alcuni negozi, ristoranti e bar goriziani. È evidente, cari amici, che la chiusura del confine ci ha confermato una realtà che, da anni, cerchiamo di far comprendere ai vari governi", spiega il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. "Ovvero che i prezzi inferiori presenti in Slovenia per alcuni prodotti, ma soprattutto la diversa fiscalità e un costo del lavoro decisamente più basso, rendendono spesso più competitivi gli acquisti oltre confine".

"Chi ha tolto la nostra Zona franca sostenendo che in Europa non c'era più spazio per quelli che sono stati definiti privilegi non è stato certo lungimirante. Anzi, direi proprio che non ha capito nulla, perché ha penalizzato pesantemente l'area confinaria goriziana e, più in generale, l'Italia, visto che si perdono introiti derivanti da accise e tasse varie. Ma, soprattutto, è stato massacrato un intero tessuto economico".

"Qualche giorno fa ho incontrato alcuni consiglieri regionali, Bernardis, Calligaris e Nicoli e il deputato Pettarin, intenzionati, come il sottoscritto, a portare avanti proposte in ambito regionale e parlamentare, volte ad attivare una Zona franca aggiornata che consenta all'area confinaria goriziana di recuperare la sua competitività. Una Zona franca che servirà a bilanciare una situazione di disequilibrio a tutela di tutta la Venezia Giulia e della fascia confinaria di Tarvisio".

"Faremo una battaglia, insieme, aperta anche a tutte le forze politiche, per ottenere uno strumento indispensabile per il rilancio di quest'area. Stiamo seguendo più strade, dalla ZESE alla ZES e non lasceremo nulla di intentato. Ringrazio il consigliere Bernardis che ha già iniziato a sensibilizzare il consiglio regionale e il deputato Pettarin che sta preparando una proposta in ambito nazionale. Un grazie anche alla Camera di commercio Venezia Giulia con cui stiamo lavorando da tempo su questo fronte. È venuto il momento di intraprendere senza esitazioni una nuova, forte battaglia che, mi auguro, possa vedere unita la città", prosegue Ziberna.

"Intanto ieri abbiamo approvato una delibera che prevede la riapertura di alcune aree gioco in città, al Parco della Rimamvranza, ai Giardini pubblici e in fondo al Parco del castello. Saranno riaperti da metà giugno con personale che si occuperà dell'apertura e della chiusura, al mattino e alla sera e dell'igienizzazione più volte al giorno. Non è una cosa semplice e costerà parecchio ma crediamo che i bambini debbano recuperare sempre di più quella normalità antecedente al Covid-19, anche se le modalità di gioco saranno decisamente diverse. Ve le dettaglierò nei prossimi giorni".

"E anche oggi, cari amici miei, buonissime notizie sul fronte contagi. Siamo scesi a 3. Fantastico. Un abbraccio infinito", conclude Ziberna.