Gorizia, campagna vaccinale nella palestra Ugg

"Nell'ospedale di Gorizia torneranno tutte le attività presenti prima del Covid-19", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Questo ci era stato promesso e questo sta accadendo. Anzi, di più. Nei giorni è stato annunciato l'arrivo di un robot chirurgico all'avanguardia e ieri, altra bella notizia, il vicepresidente della Regione e assessore alla sanità, Riccardo Riccardi, ha comunicato che il reparto per la cura dei contagiati tornerà Covid-free e i 15 posti letto saranno nuovamente a disposizione delle attività precedenti, a partire da Neurologia".

"Sarà, quindi, ripristinata l'organizzazione della Medicina. Con buona pace di chi ha polemizzato fin dall'inizio sostenendo che con la scusa del Covid-19 l'ospedale di Gorizia sarebbe stato depredato di altri servizi. Sono contento per vari motivi, per il fatto che i ricoverati per Covid-19 stanno diminuendo e perché, pur timidamente e con la consapevolezza che ancora non è finita si cerca, ove possibile, un ritorno alla normalità. Permettemi ancora di ringraziare tutto il personale del nostro ospedale che, in questi mesi ci ha davvero resi orgogliosi", continua Ziberna.

"E veniamo ai vaccini. Anche in questo caso, come promesso, le vaccinazioni si stanno effettuando anche nella nostra città, dopo le mie rimostranze al commissario Arcuri.

Per fa sì che venga vaccinata più gente possibile nel minor tempo possibile ho chiesto ai vertici dell'Unione Ginnastica Goriziana, che ringrazio, la disponibilità della struttura e mi è stato risposto positivamente. Nei prossimi giorni saranno installati tre box, che potranno crescere in base al numero di vaccini a disposizione".

"Ringrazio anche i medici che, pur in quiescenza, hanno assicurato la loro disponibilità per le vaccinazioni. L'Ugg, dei cui costi in parte se ne farà carico il Comune, è l'unica struttura che dispone delle caratteristiche richieste (ampio posteggio in prossimità, zona ristoro, numero di bagni adeguato, spazi per entrare e uscire, ecc.). Essendo in una zona centrale e facilmente raggiungibile, ci saranno meno disagi per i cittadini che diversamente avrebbero dovuto recarsi altrove. L'impegno è massimo per uscire al più presto dal tunnel e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Un grande abbraccio a tutti", conclude il sindaco.