Gorizia, continuano le code dei camion diretti in Slovenia

Continuano i disagi ai confini con la Slovenia. Questa mattina, a Sant’Andrea di Gorizia, sono in sosta 170 autotreni. "Si registrano code durante la giornata dovute ai controlli sanitari della Polizia slovena e alla chiusura di due valichi lungo il confine (Stupizza a Cividale e Fusine Laghi)", informa il Sindaco Rodolfo Ziberna, sempre in contatto con il Settore Polizia di Frontiera. "Da oggi l’unico valico aperto per accedere in Slovenia da Gorizia a Tarvisio è Sant’Andrea...".