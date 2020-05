Gorizia, conto alla rovescia per i centri estivi

"Cari amici, ho gioito insieme a voi per ogni persona guarita, anche se non la conoscevo", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Non ho mai scritto nomi, per una questione di rispetto e privacy. Oggi faccio un'eccezione perché la famiglia ha voluto condividere con la comunità la sua malattia, fin dall'inizio. E con i suoi familiari abbiamo seguito tutti gli alti e bassi, compresi i momenti drammatici. Credo abbiate capito che sto parlando di Lucidio Turri, il fratello cuoco della nota trattoria di Sant'Andrea. Ho letto un post del fratello Renzo, che annuncia la sua guarigione dal Covid-19. È davvero una bellissima notizia perché Lucidio ha vissuto tutte le fasi di questa terribile malattia, compresa l'intubazione in terapia intensiva. Adesso è ancora ricoverato a Trieste ma a breve sarà trasferito a Udine, al Gervasutta, per la riabilitazione. Non ha più il virus. Bentornato Lucidio".

"Tutti i dati sono buoni, anche oggi abbiamo registrato un'ulteriore discesa dei positivi, arrivati a 13. Direi molto bene, se non fossi preoccupato per i troppi comportamenti non corretti che vengono segnalati. Non facciamo gli stupidi, non buttiamo via mesi di sacrifici perché pensiamo che ormai non c'è più pericolo. Non è così. Rispettiamo le regole e non cerchiamo giustificazioni".

"Intanto il Comune sta lavorando per far partire i centri estivi che quest'anno saranno diffusi. In sostanza sono stati individuati tanti luoghi, sia al chiuso sia al coperto, in cui i bambini saranno intrattenuti da educatori. Le famiglie posso fare domanda sul modulo che si trova sul sito del Comune e poi trasmetterlo all’indirizzo mail estate2020@comune.gorizia.it. Se non cambieranno i criteri fissati dal Governo, ogni educatore intratterrà cinque bambini se questi avranno meno di sei anni. Dai sei agli undici anni potranno essere sette ogni educatore mentre saranno 10 sopra gli 11 anni. Sono previste tantissime iniziative che coinvolgeranno anche i genitori. Mi raccomando, fate i bravi. Un abbraccio fortissimo", conclude Ziberna.