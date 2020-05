Gorizia, da lunedì riapre la piscina all'aperto

"Si cerca di tornare lentamente alla normalità", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "E dal 4 giugno, molto probabilmente, in Friuli Venezia Giulia, non saranno più obbligatorie le mascherine all'aperto, salvo non si possa osservare la distanza di sicurezza. Ritengo si tratti di un provvedimento di buon senso perché è assurdo, a mio avviso, tenere la mascherina alta quando si è soli, ad esempio in strada o si fa attività fisica, a piedi o in bici".

"Si potrà anche, nuovamente, riprendere le visite nelle case di riposo, a determinate condizioni. Vi farò sapere in dettaglio lunedì le modalità di accesso. Sono tutti segnali di una ripartenza molto attesa ma, come ho detto più volte, ci sono urgenze cui bisogna dare risposte subito. La prima, riguarda l'economia. C'è la necessita di un grande piano strategico nazionale concertato con le regioni e i territori, una sorta di piano Marshall adattato alla situazione attuale. Vedo tantissimi piccoli e grandi imprenditori, dipendenti pubblici e privati, professionisti pronti a darsi da fare ma c'è ancora tanta, troppa confusione e gli aiuti sono deboli e troppo burocratizzati. Lo stesso sulla scuola. Le famiglie hanno bisogno di certezze, di sostegno, perché in questi mesi si sono trovate ad affrontare qualcosa di angosciante e inaspettato che in molti ha lasciato il segno. Bisogna essere vicini alle famiglie dando le risposte che attendono da troppo tempo", prosegue Ziberna.

"Oggi è stata una bella giornata per Gorizia. Stamattina ho visitato la piscina gestita dall'associazione Gorizia Nuoto che riaprirà lunedì primo giugno, con tutte le misure anticontagio previste. E si potranno prenotare ombrelloni e lettini. Bravissimi ragazzi e bravissimi tutti i gestori di palestre e impianti che stanno ripartendo pur fra tanta difficoltà".

"Ma sono stato molto felice anche per la ripartenza del castello. Pensavo non sarebbe arrivato nessuno. Invece è entrata una trentina di persone, anche da fuori città. I primi in assoluto sono stati due giovani di Maniago che si sono dichiarati entusiasti di Gorizia. Mi ha fatto davvero molto piacere".

"E stasera ha esordito anche l'isola pedonale in Corso Italia. È un esperimento di cui vogliamo capire le potenzialità. In questo momento non è stato possibile inserire qualche mini evento musicale né altre iniziative di animazione a rischio assembramento. Ma per i prossimi weekend, in collaborazione con esercenti e commercianti vorremmo inserire delle novità. In ogni caso, in città si sta respirando una bella energia, davvero, e sono certo che ci sia lo spirito giusto per per far ripartire la nostra città. #Goriziariparte. Infine, quasi dimenticavo, i dati sui contagi. Sono scesi nuovamente a 5 con 73 guariti. Alla grande. Un abbraccissimo pieno di energia", conclude Ziberna.