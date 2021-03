Gorizia, da mercoledì 17 al via le vaccinazioni in Fiera

"Ci siamo, nel quartiere fieristico di via della Barca, tutto è praticamente pronto. Da mercoledì 17 partiranno le vaccinazioni a ritmi sostenuti, si potrà arrivare fino a mille al giorno, per arginare questo tremendo virus che sta condizionando pesantemente le nostre vite", annuncia il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

"Si stanno allestendo 13 postazioni mentre, come Comune, abbiamo già predisposto il servizio di trasporto per chi non ha la possibilità di recarsi autonomamente al quartiere fieristico. Per richiederlo basterà chiamare il numero 0481/383377. Nei prossimi giorni vi forniro tutte le informazioni su orari, modalità e caratteristiche di chi si potrà vaccinare".

"A Gorizia, la situazione è nella media, con 227 positivi e indice di 6.4. Va ricordato che, in certi momenti, abbiamo sfiorato i 500 positivi con indice altissimo. Oggi ci sono altre realtà nell'Isontino che hanno numeri molto alti ma non è che, per questo, ci sentiamo più bravi o migliori. I focolai possono accendersi ovunque e ciò che sta accadendo in Italia lo dimostra. Da lunedì non ci sarà più alcuna regione gialla, solo rossa o arancio, tranne la Sardegna che manterrà il bianco", prosegue Ziberna.

"Il Friuli Venezia Giulia, come altre, tornerà in rosso e non nego la grande preoccupazione. Per la chiusura di tutte le scuole che metterà in grande difficoltà le famiglie e peserà sui nostri ragazzi, per i negozianti, esercenti, ristoratori che subiranno un'altra mazzata. Per i nostri anziani, sempre più chiusi. Non c'è niente da fare, il lockdown rende tutti più soli e per le persone più fragili è davvero una situazione difficile".

"Ma la rabbia, l'ansia, la preoccupazione non ci aiuteranno ad affrontare questa ennesima, durissima prova. È difficile, lo so, ma dobbiamo guardare avanti e credere nell'effetto vaccini. In altri Paesi è già successo. Dobbiamo premere perché accelerata il più possibile l'operazione vaccinazioni. Solo così ne usciremo. E ne usciremo. Un abbraccio a tutti", conclude Ziberna.