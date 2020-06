Gorizia dichiara finita l'emergenza

"L'emergenza è ufficialmente finita anche a Gorizia con il passaggio all'allerta giallo per la Protezione civile", comunica il sindaco Rodolfo Ziberna. "Da tanti giorni non ci sono più nuovi casi positivi e a essere in quarantena sono solo i provenienti dall'estero. Grande emozione. Anche se non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a seguire le regole anche perché, come si è visto negli ultimi tempi, in altre zone, anche a noi vicine, si sono aperti nuovi focolai e dobbiamo mantenere alta l'attenzione".

"Con domani si chiuderà anche la colletta alimentare che avevamo attivato, gestita dalla Protezione civile, che non finiremo mai di ringraziare, con il coordinamento dell'assessore competente, Francesco Del Sordi. È stata un'esperienza straordinaria, come la risposta della città che ha donato decine di migliaia di confezioni fra pacchi di pasta e riso, scatolette e prodotti per l'igiene. Sono stati distribuiti oltre mille pacchi spesa. Grazie, grazie davvero a tutti".

"Ricordando che funzionano ancora gli interventi per la concessione di contributi, voglio dirvi che le nostre energie si stanno adesso concentrando anche sul futuro. Stiamo mettendo in moto tutti i provvedimenti per l'economia, di cui vi parlerò a breve e siamo fortemente impegnati sul fronte delle scuole. Anche se c'è ancora molta, troppa confusione, vogliamo che in settembre ragazzi, insegnanti e operatori possano ripartire senza troppi disagi. È per noi una questione prioritaria!, prosegue Ziberna.

"Ma stiamo anche lavorando sulla ripresa degli eventi. È impossibile organizzare quest'anno Gusti di frontiera ma stiamo pensando a un'iniziativa diversa, Gusti di Contea - profumi di cultura europea. S'intrecceranno eventi di taglio storico culturale con altri di carattere enogastronomico con le cucine delle zone che formavano l'Antica contea le cui contaminazioni sono ancora presenti nei nostri piatti. E mentre apprezzeremo profumi e sapori, faremi un tuffo nel passato fra rievocazioni, conferenze e altre iniziative in linea con la nostra vocazione di città della storia. Prossimamente tante novità. Un grandissimo abbraccio!, conclude Ziberna.