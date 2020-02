Gorizia, dissequestrata l’area del Duomo dove erano spuntate ossa umane

Gli scheletri rinvenuti a novembre durante i lavori di riqualificazione di Corte Sant’Ilario, accanto al Duomo di Gorizia, appartengono a sepolture di un vecchio cimitero risalente alla fine del '600 o forse all’inizio del '700. Accertato questo, la zona è stata dissequestrata e restituita al cantiere che potrà ultimare i lavori, previo esaurimento delle verifiche stratigrafiche anche in questo settore. Lo ha comunicato il sindaco, Rodolfo Ziberna, affiancato dall’assessore ai lavori pubblici, Arianna Bellan, durante un sopralluogo, che ha coinvolto anche piazza San Rocco, per fare il punto della situazione sui lavori.

Il sequestro dell’area interessata dai ritrovamenti non ha bloccato il cantiere, in quanto i lavori di Corte Sant’Ilario prevedono una riqualificazione più estesa rispetto all'area sottoposta a sequestro. Inoltre, con metà ottobre sono iniziati anche i lavori in piazza San Rocco dando così la possibilità all’impresa di agire su più fronti. Questo ha consentito di evitare ritardi rispetto al cronoprogramma che prevede la fine ufficiale del cantiere a inizio ottobre ma, se non ci saranno altri impedimenti, entrambe le piazze potrebbero essere restituite alla città nel mese di luglio di quest’anno.

Per quanto riguarda le tante ossa rinvenute, che dovrebbero appartenere a un’ottantina di persone, sono state sistemate in una ventina di cassette di zinco e saranno poi tumulate nel cimitero centrale. C’è l’intenzione, infatti, di proseguire l’approfondimento storico e archeologico anche nei resti murari riguardanti l’antica chiesa. Una volta elaborate le informazioni della ricerca saranno effettuati incontri pubblici in cui sarà ricostruita, di fatto, una parte della storia di Gorizia.