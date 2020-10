Gorizia, due incidenti stradali in meno di un'ora

Due incidenti in meno di un'ora questa mattina a Gorizia. Due le persone portare in ospedale.

Il primo si è verificato alle 10.30, sulla viabilità del Vallone, dove il conducente di un furgone, un uomo di 68 anni, ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro un albero, senza coinvolgere altri veicoli in transito.

Dopo l'impatto, l'uomo è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stato assistito dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova: l'equipe sanitaria di un'ambulanza da Gorizia e quello di un'automedica da Gradisca d'Isonzo. È stato accolto all'ospedale del capoluogo isontino. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il secondo incidente, invece, si è verificato sullo stradone della Mainizza, poco prima del centro per il recupero delle auto da rottamare, alle 11.15. È qui che, per cause in corso di accertamento, si sono scontati una moto e una vettura. Ad avere la peggio il centauro che è rovinato sull'asfalto, restando ferito.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Gorizia che lo ha trasportato in ospedale. In entrambi gli scontri è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Gorizia, per la messa in sicurezza dei mezzi e per la bonifica della sede stradale.