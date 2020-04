Gorizia, due iniziative per le famiglie in difficoltà

Consueto aggiornamento da Gorizia con il sindaco Rodolfo Ziberna. "Voglio condividere con voi una riflessione. In questi giorni sta crescendo il dibattito sui tempi della riapertura delle attività economiche oggi chiuse. È forte la preoccupazione per un possibile disastro economico se la chiusura dovesse protrarsi troppo. È una preoccupazione che io condivido, ma penso anche che le decisioni debbano essere assunte con pragmatismo e sulla base di dati oggettivi. Va assolutamente aperto subito un confronto con le forze economiche. Ricordiamocelo, le decisioni assunte a livello nazionale avranno ripercussioni su tutti. Anche su Gorizia".

"Nella nostra città ci stiamo già muovendo su più fronti. Abbiamo attivato due importanti iniziative. La prima riguarda la raccolta alimentare per famiglie in difficoltà. Nei punti vendita che vi elenco troverete i banchetti della Protezione civile "Ti Sostengo", dove potrete depositare generi di prima necessità che saranno consegnati a famiglie che ne hanno bisogno anche con l'aiuto della Croce Rossa", spiega Ziberna.

Ecco l'elenco dei supermercati aderenti: CONAD CITY Via Locchi; CONAD CITY Piazzale Von Czoernig; DESPAR CORSO VERDI via Contavalle; DESPAR via Brigata Campobasso; DESPAR KOMAULI SRL via Don Bosco; DI PIÙ via Montesanto; EUROSPAR via Aquileia; EUROSPIN via Trieste; FAMILA via Terza Armata; GODINA SUPERMERCATO via Cappuccini; INTERSPAR Lucinico; MAXI SUPERMERCATO via San Michele; VIVO via Terza Armata.

"L'altra iniziativa - spiega ancora Ziberna - riguarda l'apertura da parte del Comune del conto corrente bancario (IT 15 E 053 3612 4000 00035508736) per raccogliere donazioni, anche minime, per venire incontro nelle spese di assoluta urgenza come spese mediche, farmaci, bollette e affitti. Saranno comunicate a breve le modalità per accedere ai fondi la cui erogazione sarà gestita dai Servizi sociali del Comune insieme a Protezione civile e Croce Rossa. Le donazioni avranno una detrazione d'imposta lorda ai fini Irpef del 30%".

"Infine, i nuovi casi positivi. Ce ne sono cinque, di cui quattro di un'unica famiglia. Sono tutti in buone condizioni e auguro di cuore a loro, come a tutti gli altri che stanno vivendo questa difficile esperienza, di uscirne al più presto. Anche Gorizia ha osservato un minuto di silenzio per esprimere cordoglio per le vittime ma anche la vicinanza ai familiari e a tutti coloro che stanno soffrendo in questi difficili momenti. Ma vorrei anche sperare che la cerimonia rappresenti la chiusura della fase più drammatica e l'inizio di una nuova rinascita. Lo sarà, cari amici, e la costruiremo insieme. Noi", conclude Ziberna.