Gorizia, è caccia alle mascherine

A Gorizia "è stata un'altra giornata di passione - analizza il sindaco Rodolfo Ziberna - perché alla gestione quotidiana dell'emergenza si sono aggiunti altri problemi collegati all'epidemia, dalla colonna di mezzi pesanti al valico di Sant'Andrea-Vrtojba alla carenza di mascherine, che non si riescono a trovare!".

"É una guerra continua che, però, ci spinge a lottare con ancora maggior determinazione: se si obbliga la gente a fare grandi sacrifici e rinunce obbligandola a chiudersi in casa, non si può correre il rischio di favorire nuovi contagi perché mancano attrezzature oppure perché fra Governi non ci si parla e ognuno va per conto suo! Non è possibile!", commenta Ziberna.

"Le forze dell'ordine, compresa la Polizia locale, che in questi giorni sono in prima linea sui confini, non possono avere le mascherine più che misurate. Sulla vicenda incredibile delle file di tir al valico ho già parlato questa mattina. È una situazione a forte rischio che, peraltro, vede coinvolti lavoratori incolpevoli. Come ho detto è una battaglia continua ma che combattiamo con convinzione, senza timore, tutti insieme. Certi della vittoria finale".

"Sul versante contagiati, nell'Isontino ci sono 16 casi, di cui sette a Gorizia, uno più di ieri. Anche stasera auguro a tutti voi tanta serenità. Cerchiamo sempre di essere positivi anche se i problemi sono tanti. Vi voglio bene", conclude il primo cittadino.