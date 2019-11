Gorizia, è morto l'ex sindaco Antonio Scarano

Dopo Ettore Romoli, scomparso il 14 giugno 2018, Gorizia piange un altro suo amministratore storica, Antonio Scarano. A dare la notizia della scomparsa dell'ex primo cittadino è stato l'attuale sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna.



"Ho appena ricevuto una di quelle notizie che sai che prima o poi sarebbe giunta ma che speravi giungesse il più tardi possibile - scrive Ziberna-. L'ex Sindaco di Gorizia, Antonio Scarano ci ha lasciati. È stato Sindaco per quasi tre mandati interi, essendosi dimesso prima della fine del terzo. Stava male e da poco era stato lasciato dalla sua cara Maria, compagna di una lunga ed intensa vita, istriana originaria di Pola. Era del '30, coetaneo di mio padre, di cui è stato anche compagno di classe al Ginnasio ed al Liceo Classico "Dante Alighieri". È stato un grande Sindaco, lungimirante, fantasioso, dotato di grande cultura, profondo conoscitore di Gorizia e del suo tessuto economico. È stato per lungo tempo, infatti, Direttore dell'allora Ascom, la associazione dei commercianti di Gorizia.



Andreottiano, ha scritto alcuni libri sulla storia si Gorizia legata al suo governo. Di origini marchigiane, se ne va con lui un grande della nostra città, molto amato dai cittadini, che lo ricordano ancora con immutato affetto e riconoscenza. Sapeva parlare alla gente, toccando le loro corde, i loro sentimenti. Con Antonio se ne va anche un pezzo della mia vita, politica e personale, visto che ho mosso proprio con lui i miei primi passi nell'amministrazione pubblica, come giovane assessore, 29 anni fa, della sua Giunta comunale. Sono vicino al figlio, che non vive a Gorizia, il quale ha subito la tragedia della scomparsa della sorella in giovanissima età, pochi mesi fa della madre ed ora del padre".