Gorizia, ecco il nuovo corso Italia

Sono partiti i lavori per l'attivazione del senso unico di circolazione sperimentale in corso Italia con l'ingresso dalla stazione. "La crisi, già prima del Covid-19, insieme alla diffusione dell'e-commerce aveva già colpito fortemente il commercio tradizionale con tante chiusure nei centri storici. Anche in corso Italia, purtroppo, ci sono sempre più vetrine buie. Non possiamo rimanere fermi perché rischiamo che la nostra maggiore area commerciale si desertifichi", è il commento del sindaco Rodolfo Ziberna.

"Vogliamo, invece, che riprenda vita e ridiventi uno dei luoghi più frequentati dai goriziani. Perché ciò accada vogliamo e dobbiamo valorizzare i controviali con nuovi arredi, panchine e aiuole fiorite e colorate, tanti tavolini all'esterno dei locali. Contemporaneamente vogliamo che i ciclisti e i pedoni possano transitare in totale sicurezza e questo non può avvenire se le piste ciclabili rimangono sui controviali. Questo limiterebbe fortemente la presenza di sedie e tavolini e lo stesso transito pedonale".

"Quindi, la strada più indicata e lo spostamento della pista ciclabile sulla carreggiata con l'attivazione di un senso unico e il mantenimento di tutti i parcheggi. C'è chi ha già criticato questa scelta ma io vi chiedo di avere fiducia perché sono certo che se lavoriamo bene, insieme anche a commercianti ed esercenti, corso Italia riprenderà vita e fermerà il suo declino", conclude Ziberna. "Vi chiedo di aspettare prima di dare un giudizio e di mandarmi qualsiasi richiesta di chiarimento. Quello che vogliamo è una Gorizia più bella e più viva ma vogliamo anche che i cittadini condividano le nostre scelte. Insieme per far rivivere la nostra città".