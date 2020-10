Gorizia, ecco il nuovo mercato coperto

Oggi, a Palazzo de Bassa, il presidente della Cciaa, Antonio Paoletti, ha presentato il progetto per la riqualificazione del Mercato coperto di Gorizia, elaborata dall'architetto Claudio Meninno. "Non si tratta di una semplice ristrutturazione, ma di un nuovo, importante ruolo per questa storica struttura", spiega il Sindaco Rodolfo Ziberna. "Un piano che porterebbe ricchezza a tutto il territorio e non solo agli operatori del mercato e agli esercizi vicini".

"A gestire una parte degli spazi, infatti, sarebbe il Gambero Rosso e Gorizia potrebbe entrare a far parte del ristretto circolo delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche delle 'Città del Gusto', a fianco di Napoli, Roma, Palermo e Torino".

Come ha spiegato l'imprenditore e consulente d'azienda Antonio De Paolo, l'idea è quella di far diventare il mercato coperto un punto di riferimento per tutte le eccellenze del territorio, per valorizzare il lavoro di tanti produttori da far conoscere a un pubblico sempre più ampio. Un punto d'incontro iconico della città dove comprare, mangiare e trovare qualità che si sa può anche costare, ma che ne vale la pena. Un luogo che mantiene l'atmosfera di mercato di quartiere ma che si rinnova e si prepara a nuove sfide. Insomma, così come Eataly a Trieste, il Gambero Rosso nel rinnovato Mercato coperto potrebbe attirare tantissimi turisti anche dall'estero.

"Si tratta di una straordinaria opportunità per Gorizia che intendiamo condividere con la città, a partire dagli operatori che hanno all'interno la loro attività, che intendiamo tutelare e valorizzare. A queste iniziative s'intrecciano gli altri interventi, già in atto, riguardanti la sistemazione della Valletta del Corno dove sarà effettuata la scopertura di una parte del torrente e saranno allestiti ampi spazi verdi, con piste ciclabili e pedonali, panchine, percorsi fitness e sportivi. Ma anche una nuova fruizione del castello, con l’attivazione dell’ascensore, il recupero del Bastione fiorito e del Teatro tenda, nonché la valorizzazione della sua storia con iniziative multimediali. Quindi, il nostro impegno, oggi ancora più di ieri, è quello di non rimanere fermi ma di compiere un vero e proprio salto nel futuro con idee, progetti e tanto, tanto lavoro. I 'no se pol' e le polemiche li lasciamo volentieri agli altri. Insieme dobbiamo costruire un grande futuro per la nostra città, per i nostri figli e nipoti. Insieme possiamo farlo.

Un caro abbraccio", conclude Ziberna.