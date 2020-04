Gorizia, entro una settimana 100mila euro di buoni spesa

"I movimenti di assestamento, come nei terremoti, ci stanno tutti", analizza da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Ed è così che va considerato il nuovo caso di oggi che porta i contagi a 26 (sempre 27 i guariti). Ma a compensare in meglio questo elemento la notizia che ben otto persone sono uscite dalla quarantena, quindi con tampone negativo. Il numero scende, quindi, da 34 a 26. Sono davvero felice per queste persone e mi auguro che anche le altre possano uscire indenni dalla situazione di attesa. Oggi ho parlato con un'altra famiglia, interamente contagiata dal virus, stanno bene. Saluto loro e tutte le persone ancora positive. Tenete duro".

"Intanto, sta crescendo la voglia di ripartire, anche a Gorizia. Non si può più rimanere fermi. Dobbiamo tutelare la nostra salute ma dobbiamo essere in grado di farlo uscendo di casa e rientrando al lavoro", prosegue Ziberna. "Questa è la vera sfida che dobbiamo raccogliere e non rinviare. Non c'è più tempo. Dobbiamo dare una risposta ai tanti cittadini che non riescono più a immaginare il loro futuro. Chi ha il negozio chiuso, chi è in cassa integrazione ma non sa se rientrerà, chi ha già perso il lavoro. Famiglie con bambini piccoli che non sanno a chi affidare i figli, famiglie che non sanno come e quando riprenderà la scuola".

"Come Comune siamo impegnati a trovare le risposte più adeguate per affrontare questo momento e vi posso già anticipare che faremo davvero il massimo. Domani, in attesa di capire cosa farà il Governo, presenteremo un piano di interventi per sostenere famiglie e imprese. Già vi dico che taglieremo pesantemente le tasse e stanzieremo contributi a famiglie e attività economiche per far ripartire cantieri, anche piccoli".

"Per il sociale siamo e saremo in prima linea. Chi ha bisogno sarà aiutato. Ho ripetuto più volte che per qualsiasi problema il Comune c'è e ci sarà. Un'ultima comunicazione riguarda i buoni spesa. Ne abbiamo distribuiti già tantissimi e fra qualche giorno, conteggiando le domande pervenute a oggi, raggiungeremo una spesa di 100 mila euro. Cari amici, qualcuno si è irritato per i miei abbracci virtuali. Non ha capito nulla e io continuerò ogni sera ad abbracciarvi finché non riusciremo a farlo di persona. E quindi, un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.