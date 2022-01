Gorizia, fermato con un coltello a serramanico

La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato un 35enne isontino per il reato di porto di strumenti atti a offendere. L’attività, effettuata dal personale della Squadra Volante della locale Questura, è scattata ieri mattina quando è stata fermata per un controllo una Fiat Panda lungo via Aquileia.

Il conducente è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza di complessivi 19,5 centimetri, per cui non ha saputo fornire giustificazioni. Nell’abitacolo, poi, sono stati trovati anche cacciaviti e altri strumenti da taglio, anch’essi immotivatamente detenuti.

Al termine degli accertamenti di rito tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il conducente è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Il porto di strumenti atti a offendere senza giustificato motivo è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con una multa da mille a 10mila euro.