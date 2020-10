Gorizia fra le 15 città italiane in cui si respira meglio

"Gorizia è una piccola città, ancora a misura d'uomo, con ottimi servizi, tanto verde e numerose attività sociali e culturali. Una città ideale per vivere. Secondo la pagella di Legambiente sulla qualità dell'aria è fra le 15 città su 94 che hanno raggiunto la sufficienza, l'unica in Friuli Venezia Giulia. C'è ancora molto da fare ma la strada è quella giusta", commenta soddisfatto il Sindaco Rodolfo Ziberna, che torna anche a parlare dell'emergenza Covid-19.

"Il Presidente del Consiglio dovrebbe emettere, a ore, un nuovo Dpcm che, dopo il nuovo aumento dei contagi, imporrà nuove regole, più restrittive fra cui, pare, l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto. La cosa non mi convince molto perché ritengo che se una persona si trova da sola, all'aperto, l'uso della mascherina sia assurdo", commenta Ziberna. "Ma le regole vanno rispettate e, per quanto riguarda i Goriziani, non c'è dubbio che sia così. In questa seconda ondata siamo arrivati a 30 nuovi contagi in estate, scesi, però, nel giro di poco tempo a 19, la stragrande maggioranza composta da rientri dall'estero e migranti. Amici, non cediamo a una nuova paura, si fanno molti più tamponi, gli ospedalizzati sono pochi, le terapie intensive pure e i decessi non sono paragonabili ai mesi critici. Si è imparato a curare meglio e prima. Seguiamo le regole ma andiamo avanti. Non è tempo di fermarci ma di costruire un nuovo futuro".

"A Lucinico il medico di base è andato in pensione e il quartiere si ritrova senza un riferimento", continua ancora il primo cittadini. "È vero che non si può obbligare un nuovo medico ad aprire il suo ambulatorio in questa zona ma incentivarlo sì. Sul problema, che non riguarda solo Lucinico ma anche interi piccoli comuni, sto cercando di sensibilizzare la categoria ma anche Regione e AsuGi. Lavoriamo insieme per risolvere il problema che però va affrontato in termini generali".

"Si è parlato molto in questo periodo del nuovo progetto per la riqualificazione del mercato coperto, progetto che presenta prospettive straordinarie per la nostra città. Si è detto di tutto, spacciando per vere notizie assolutamente false, come la sua chiusura definitiva. Non sono intervenuto pubblicamente finora perché da mesi stiamo lavorando per cercare soluzioni alternative, in termini logistici, per ospitare gli operatori del mercato durante i lavori. Non è facile trovare spazi che possano contenere tutte le attività insieme e prima di parlare volevo individuare perlomeno un paio di soluzioni da proporre loro. Come ho detto ci stiamo lavorando da tempo e adesso valuteremo insieme agli operatori queste soluzioni e insieme a loro sceglieremo. Il mercato non sparirà, anzi, diventerà una delle attrazioni di Gorizia e fino ad allora proseguirà la sua attivita, solo in un sito diverso".

"Domani, la Camera di commercio, che ha realizzato il progetto e finanzierà i lavori, lo illustrerà al consiglio comunale e agli operatori. Si tratta davvero di un'idea di altissimo livello di cui Gorizia dovrà essere orgogliosa. Nelle prossime 'puntate' ne parleremo ampiamente. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.