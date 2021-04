Gorizia, il Comune versa 400mila euro a Isa Ambiente

"Non è finita ma almeno ci riprendiamo un po' di libertà", sono le parole del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Da domani, il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla con riapertura di tutti i negozi, bar e ristoranti. Questi ultimi due, però, solo all'aperto e il bar se non ha cucina dalle 18 solo per asporto. Sinceramente avrei preferito più coraggio anche per impianti sportivi, palestre e piscina in particolare, cinema e altre strutture. Speriamo, comunque, che questo nuovo percorso sia irreversibile".

"A Gorizia intanto i contagi sono scesi sotto il centinaio e questa è davvero una bella notizia. A livello regionale stanno scendendo ricoveri e terapie intensive. Avanti tutta".

"Avrete sentito, in questi giorni, del sequestro dei conti correnti di Isa Ambiente, a causa della decennale vicenda che ha come protagonista l'ex discarica di Pecol dei Lupi. Purtroppo questo ha bloccato, di fatto, la possibilità di pagamento degli stipendi agli oltre cento dipendenti mettendo anche a rischio la raccolta dei rifiuti. Come Comune di Gorizia abbiamo raccolto l'appello delle maestranze e abbiamo deciso di anticipare il pagamento di una fattura di oltre 400 mila euro, cosa che metterà al sicuro lo stipendio dei dipendenti finché non si troverà una soluzione. Speriamo in tempo breve. Le famiglie prima di tutto".

"Infine la questione del Canile municipale. Il Comune, a fronte del mancato accordo con Aipa, era stato costretto ad affidare la gestione provvisoria, in attesa di un nuovo bando, all'associazione "La Cuccia". L'Aipa aveva fatto ricorso al Tar che, però, è stato respinto con il riconoscimento pieno della correttezza del Comune che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, ha agito nell'interesse esclusivo del benessere degli animali. Eravamo sicuri di questo ma mi ha fatto piacere che il Tar abbia appoggiato pienamente il comportamento del Comune. Vi invito a visitare il nostro canile e, magari, ad adottare qualcuno dei bellissimi cani che lì sono ospitati. Un grande abbraccio a tutti".