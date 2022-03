Gorizia, imbrattata l'abitazione di una famiglia ucraina

E' apparsa questa mattina, vergata sul muro rosso dell'ingresso di un'abitazione a Gorizia: una lettera zeta che una mano ignota ha disegnato nella notte. Proprio quella lettera che è divenuta il simbolo della propaganda e della guerra della Russia in Ucraina e che abbiamo imparato a conoscere dalle immagini dei carri armati siglati con la 'Z' lungo le strade ucraine.



Il gesto, odioso, è stato messo a segno intenzionalmente, poiché nell'abitazione risede una famiglia ucraina.



"Una "Z" disegnata sotto l'abitazione di una famiglia ucraina a Gorizia. Una Z simbolo della propaganda russa, di solito esibita mettendo in fila le mostrine strappate ai soldati ucraini uccisi contro l'esercito di Putin - denuncia Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei Deputati -. Una lettera intrisa del sangue di chi sta cercando di resistere, di difendere il proprio diritto alla libertà e all' esistenza. Atto vile, fatto in un Paese che condanna con fermezza Putin e la sua aggressione".



"Un abbraccio solidale alla famiglia che vive in Italia - conclude Rosato che ha condiviso sui social la notizia con tanto di foto -, con un pensiero al dolore e alle preoccupazioni che in queste settimane stanno attraversando le loro vite".