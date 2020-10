Gorizia, in fiamme i pannelli fotovoltaici di una ditta

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, poco prima delle 12.30, in via Camillo Trivigiano, nel capoluogo isontino, per un principio d'incendio che si è sviluppato sulle coperture di un capannone di una ditta di autotrasporti.

Per cause in corso di accertamento, probabilmente per un guasto accidentale di natura elettrica, si è sviluppato il rogo, che ha interessato i pannelli fotovoltaici. Il tempestivo intervento dei pompieri ha contenuto i danni, limitati al tetto.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dal Comando di Gorizia: autopompa serbatoio, autobotte e autoscala, per un totale di 10 uomini. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche il funzionario di guardia.