Gorizia in lutto per la morte del piccolo Stefano

Gorizia si è stretta attorno alla famiglia di Stefano, il ragazzino di 13 anni morto, mercoledì mattina, dopo una tragica caduta all'interno di un pozzo, nel parco della villa di Palazzo Coronini Cronberg, dove si trovava assieme ai compagni del centro estivo salesiano.

Il gruppo stava praticando orienteering, una delle attività organizzate abitualmente, anche nel giardino della villa. Stando a quanto si è appreso finora, la mappa era stata posizionata proprio sul pozzo, dove il 13enne sarebbe salito. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la copertura non ha impedito che precipitasse all'interno della cavità.

Il volo di 30 metri non gli ha lasciato scampo: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto con il fondo, dove non era presente acqua. La tragedia ha lasciato tutti sotto choc. Straziante la scena che si è presentata ai primi soccorritori. Le squadre Speleo alpino fluviali dei Vigili del Fuoco, giunte in tre minuti dall'allarme, si sono subito attrezzate per calarsi nel pozzo e recuperare il corpo tramite una barella speciale, utilizzata per gli interventi in punti che prevedono difficoltà di movimento.

La constatazione del decesso del bimbo è avvenuta soltanto in superficie, ma i pompieri Saf che si erano calati sul fondo avevano, comunque, riscontrato assenza di battito cardiaco.

La Procura della Repubblica di Gorizia ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto il tragico incidente. Secondo quanto si è appreso, nel rispetto delle normative Anti-Covid-19 il gruppetto di cui faceva parte Stefano era composto da sette ragazzini, ma non è chiaro se in quel momento la vittima fosse da solo o assieme agli altri amici e se fosse presente anche l'animatore.

Il pozzo era coperto con una struttura in metallo, agganciata ai bordi e, di recente, era stata oggetto di controlli. Proprio la tenuta della copertura è uno degli aspetti sui quali gli inquirenti stanno indagando. Il direttore della Fondazione Coronini Cronberg, che gestisce la villa e l'annesso parco, sarebbe stato invitato in questura per formalizzare alcune dichiarazioni relative alla manutenzione. Non è chiaro se la copertura sia stata in qualche modo sollevata o se si si verificato un cedimento.

"Nessuno riesce a darsi una spiegazione", ha spiegato commosso il sindaco Rodolfo Ziberna. "Erano state fatte tutte le verifiche rispetto alle misure di sicurezza adottate. Il coperchio era ancorato con quattro giunti su ognuno dei lati".

"È sempre difficile trovare le parole quando ci si trova di fronte a tragedie come questa, in cui a perdere la vita è un bambino di soli 13 anni, nella stagione più bella, fatta solo di giochi e allegria. È qualcosa che la nostra mente e il nostro cuore non possono accettare. Ogni morte fa soffrire famiglie e amici, ma questa lo fa ancora di più. A livello personale e di tutta la città, esprimo sentita vicinanza ai genitori e alla famiglia. Oltre che da Sindaco, le mie sono anche le parole di un padre, non c'è peggior tragedia di vivere la morte del proprio figlio. Ho ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino".

"Ci metteremo d'accordo anche con l'Azienda sanitaria, per assicurare tutto il necessario supporto psicologico, ai genitori e al fratellino del piccolo Stefano", fa sapere ancora Ziberna. "Sono sicuro che tutta la comunità starà vicina alla famiglia in questo momento difficilissmo".

Anche la Chiesa di Gorizia si è raccolta in preghiera per Stefano, esprimendo la propria affettuosa vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.