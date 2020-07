Gorizia in preghiera per il piccolo Stefano

Questa mattina, Gorizia si è stretta in preghiera per ricordare il piccolo Stefano, che ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo profondo 30 metri all'interno del parco di Palazzo Coronini Cronberg.

Tante le omelie che sono state dedicate alla tragedia. Le parrocchie del Sacro Cuore, di San Giusto, San Rocco, Sant'Anna, Sant'Ignazio, del Duomo e la chiesa salesiana di Gorizia si sono strette attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

L’Arcidiocesi di Gorizia, in una nota, "ribadisce la propria fiducia nell’operato della magistratura in merito alle indagini in corso sulle tragiche circostanze che hanno portato alla morte di Stefano. Nel rinnovare la vicinanza affettuosa alla sua famiglia, l’Arcidiocesi ribadisce, inoltre, la propria fiducia nell’operato degli animatori direttamente coinvolti nella tragica vicenda e il ringraziamento a tutti gli animatori che, con la loro disponibilità, competenza e dedizione, si sono messi a servizio di tante famiglie e dell’intera comunità permettendo lo svolgimento dei Centri estivi in tante parrocchie della diocesi in un anno particolare come quello che stiamo vivendo segnato dall’emergenza Covid-19".