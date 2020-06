Gorizia, la casa di riposo Culot riapre le sue porte

"Cari amici ci siamo, da giovedì, infatti, dovremmo compiere un altro passo verso la normalità. Il governatore Fedriga, domattina, salvo imprevisti dell'ultima ora, firmerà l'ordinanza che toglierà l'obbligo delle mascherine all'esterno. Contemporaneamente definirà le regole dei centri estivi, che peraltro trovano il Comune di Gorizia già pronto per applicarle", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Inoltre potranno riaprire teatri e cinema e si potranno organizzare sagre. È vero, le disposizioni non consentiranno una ripartenza semplice e penso che ci saranno parecchi problemi da affrontare. Come Comune daremo tutto l'appoggio possibile ma siamo consapevoli che la situazione è ancora molto complicata. Però, come dico sempre, per qualsiasi problema, dubbio o proposta chiamate il sottoscritto, gli assessori di riferimento o gli uffici. Siamo assolutamente a disposizione".

"C'è anche da dire che da domani, secondo le nuove disposizioni del Governo, si potrà nuovamente circolare anche in altre regioni. Bene. Stiamo superando ogni ostacolo per la riapertura della casa di riposo "Culot". Gli ospiti, finalmente, potranno rivedere i loro familiari fisicamente dopo tanto tempo. Gli incontri, in questa fase, si svolgeranno su appuntamento e seguendo tutte le disposizioni anticontagio previste. Sono davvero molto contento per il fatto che i nostri anziani possano stare nuovamente insieme ai loro cari. Credo sia stata molto difficile da sopportare questa separazione. Fra l'altro si sta preparando, per celebrare questo momento, un'esibizione del bravissimo sassofonista Luca Capizzi che, su iniziativa di Alessio Destro, ci ha già regalato forti emozioni con la sua musica davanti all'ospedale. Stiamo lavorando anche per riaprire la casa di riposo a nuovi ospiti provenienti dalle Rsa. Naturalmente tutti già tamponati e negativi, inoltre è ricominciato l'iter per l'attivazione del centro diurno".

"Vogliamo che la casa di riposo sia sempre più accogliente e sono in programma ulteriori lavori di ammodernamento per 360 mila euro. Dobbiamo assicurare il massimo ai nostri anziani, sono le nostre radici, la nostra storia", prosegue Ziberna. "Ancora una giornata buona per i contagi, con zero nuovi casi. Molto molto bene. Cari amici, oggi è la Festa della Repubblica e lasciatemi fare un po' il patriottico con un grande abbraccio tricolore. Viva l'Italia, viva Gorizia", conclude il sindaco.