Gorizia, la città che cade a pezzi

Il cedimento del tetto e di parte di uno dei muri perimetrali di una vecchia casa disabitata di via Boschetto, con un boato nella notte fatto pensare ancora alla tragedia di viale 20 settembre, ha riacceso a Gorizia l’attenzione sul tema delle condizioni di una parte del tessuto immobiliare cittadino.



Quella più datata, composta da edifici (talvolta anche di pregio) abbandonati e preda del degrado, e da veri e propri ruderi che ormai stanno in piedi quasi per miracolo, persino potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. I casi sono parecchi e molto diversi l’uno dall’altro, con gli edifici a rischio che sono distribuiti a “macchia di leopardo” un po’ ovunque, sia in centro che in periferia.

Due di questi ormai non ci sono più, dopo essere stati a lungo al centro di cronaca e dibattito: in via Morelli restano un prato transennato e vegetazione selvaggia al posto della palazzina che qualche anno fa venne abbattuta dal Comune dopo un’infinita querelle per ottenere il via libera della Soprintendenza, mentre il rudere pericolante teneva in scacco un’intera strada, chiusa al traffico.



In via Cascino, invece, è stato raso al suolo l’edificio abbandonato e cadente nel quale nel 2017 fu trovato il corpo senza vita di un uomo. Molte altre palazzine invece restano in piedi, e passano giorno dopo giorno sotto lo sguardo ormai assuefatto della gente.

Come nel caso del rudere di via Brass, ai margini della Valletta del Corno, e di alcuni vecchissimi edifici nei quartieri di Montesanto o di Piedimonte.



O ancora della palazzina nella stretta via Baiamonti, di fronte al Centro Polivalente del Comune, che nel recente passato aveva fatto temere un crollo, e costretto i vigili a restringere in parte la carreggiata sottostante.

Poi c’è il capitolo delle grandi strutture oggi in rovina, ma al centro di progetti di recupero, più o meno concreti o “lanciati”: la Regione ad esempio trasformerà in incubatore di imprese culturali e creative la pregevole Villa Louise, gli storici spazi della “Stella Matutina” (oggi l’ex cinema è addirittura puntellato) sono stati acquistati dallo Ial, mentre la vecchia scuola “Pitteri” di via Cappuccini è destinata a diventare palazzina servizi per il vicino carcere.



Tutto da decifrare invece, e ad oggi decisamente grigio, il domani del vecchio Provveditorato agli studi di via Leopardi e di un autentico “gigante” come l’ex ospedale civile di via Vittorio Veneto. Le idee negli anni non sono mai mancate, gli investitori però si, e così crepe, vetri rotti, degrado ed erbacce si sono presi la scena. Fino a quando?