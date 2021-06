Gorizia, la passerella di Straccis riaprirà in autunno

Dopo l'approvazione del bilancio, il Comune di Gorizia accelera sui lavori per la messa in sicurezza della passerella di Straccis, che collega il centro città a Piedimonte.

"Non solo riaprire il più presto possibile il ponte, curandone l'attuale degrado ma anche, in prospettiva futura, pensare a un intervento radicale o, addirittura, a una nuova struttura che possa conservarsi senza problemi per altri decenni", spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. "Come Comune stiamo accelerando l'iter operativo per i lavori di manutenzione straordinaria, con il consolidamento statico e il rinforzo strutturale di alcuni elementi. Nei giorni scorsi è stata avviata la contrattazione con i professionisti del settore per l'affidamento delle ulteriori indagini prima di partire con i lavori".

"Sto seguendo la questione insieme all'assessore ai lavori pubblici Arianna Bellan e agli uffici competenti e mi è stato assicurato che l'intervento dovrebbe concludersi entro l'autunno. Vogliamo davvero accelerare i tempi, per quanto possibile, perché ci rendiamo perfettamente conto dei disagi che la chiusura della passerella ha generato. Intendiamo anche valutare l'ipotesi, in prospettiva, di un intervento radicale, con la sostituzione di intere parti della struttura attuale o, addirittura, con la costruzione ex novo di un'altra passerella. Sono, comunque, ragionamenti che affronteremo con grande attenzione nei tempi opportuni mentre, nel frattempo, dobbiamo lavorare concretamente per ripristinare in tempi brevi la passerella attuale", conclude Ziberna.