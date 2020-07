Gorizia, laboratorio della cocaina scoperto in via Hermada

La Polizia di Stato di Gorizia ha concluso un’operazione antidroga, denominata “You Again”, che ha portato all’arresto di un giovane isontino, condannato oggi, dal Tribunale di Gorizia, a sette anni di reclusione e 50mila euro di multa. L’indagine svolta in poco più di tre mesi dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Gorizia ha consentito di provare la fitta rete di spaccio promossa e gestita dal goriziano che aveva ricavato all’interno di una villetta disabitata di via Hermada un posto sicuro per lo stoccaggio e la preparazione delle dosi di cocaina destinate allo spaccio.

Non appena terminato di scontare un lungo periodo ai domiciliari (coltivava una piantagione di marijuana in casa), il giovane è stato osservato recarsi più volte al giorno nelle abitazioni di soggetti noti nell’ambiente della tossicodipendenza da cocaina.

Le indagini hanno così portato a individuare la villetta, nella quale s'introduceva abusivamente dopo il calar della sera e dove aveva messo in piedi un vero e proprio laboratorio clandestino per la preparazione indisturbata delle dosi di cocaina per lo spaccio al minuto. In quei locali è stata posizionata una microcamera che ha consentito di monitorare e filmare tutte le fasi di taglio, pesatura e confezionamento delle dosi in palline da un grammo ciascuno, destinate ai clienti.

Nel corso dei vari pedinamenti è stato individuato anche un secondo “nascondiglio” segreto sotto la siepe di una villa disabitata in centro città, dov’è stato recuperato un tubetto metallico per pastiglie energetiche appena occultato, con al suo interno 12 dosi di cocaina pronte allo spaccio.

Con un accesso nella villetta di via Hermada è stata documentata la presenza di tutta l’attrezzatura e dei materiali usati per il confezionamento delle dosi, sequestrando nel contempo un involucro contenente 28 grammi di cocaina nascosto all’interno di un vecchio scaldabagno. Il giovane è stato dapprima posto in arresto ritardato e poi ai domiciliari, con braccialetto elettronico. Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, a casa sua è stata sequestrata una mini coltivazione artigianale di funghi allucinogeni in tre vasi.

Con il monitoraggio dei frequenti incontri con un suo assiduo cliente di Gradisca è stato possibile denunciare all’Autorità Giudiziaria altri due spacciatori di rilievo, un taxista sloveno e una donna napoletana residente a Monfalcone.

Al termine delle attività sono state eseguite tre perquisizioni delegate dal Pm, nelle quali sono stati rinvenuti cocaina e hashish. Sono stati inoltre segnalati alla locale Prefettura tre soggetti individuati quali assuntori di stupefacenti.