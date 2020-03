Gorizia, migliora la situazione al valico di Sant'Andrea

"Cari goriziani, eccoci al nostro appuntamento serale per un aggiornamento complessivo della situazione", scrive nel suo ormai consueto 'bollettino' il sindaco Rodolfo Ziberna. "I dati, alle 20.30, registrano un nuovo caso in città che porta a 15 i positivi, mentre i casi complessivi nell'Isontino arrivano a 30. Rimaniamo una delle zone meno colpite in regione, dove sono quasi 600 i contagiati. Ma il confronto fra i vari territori lascia il tempo che trova perché siamo tutti sulla stessa barca e si stringe il cuore a pensare agli amici delle regioni e delle città più colpite, cui esprimiamo la nostra totale vicinanza. Le immagini che stanno arrivando da Bergamo ci colpiscono in modo particolare e ci stringiamo a quelle famiglie così terribilmente provate".

"Tornando nella nostra regione, il governatore Fedriga ha emesso una nuova ordinanza che prevede una serie di restrizioni, a partire dallo stop alla frequentazione dei parchi che domattina vi illustreremo in dettaglio. Come dicevo ieri, siamo bravi ma dobbiamo esserlo ancora di più e non ci sarà tolleranza nei confronti di nessuno, né persone né esercizi commerciali", continua Ziberna.

"Oggi, per quanto riguarda la nostra città, è scattata nuovamente l'emergenza collegata al blocco dei Tir al valico di Sant'Andrea. Ho allertato Regione, Presidenza del consiglio dei ministri, Prefettura, Questura e Azienda sanitaria e siamo riusciti a fare squadra e questa sera, grazie all'impegno di tutti, la situazione si è molto alleggerita, ma continuiamo a vigilare permanentemente. Ancora un grazie alle varie polizie e alla Sdag, per il grande lavoro che stanno facendo. Cari amici miei, come ho detto più volte dobbiamo comunque cercare di fare ricorso a tutta la nostra forza, per i nostri bambini, per i nostri anziani, per tutte le persone fragili. Ma anche per noi stessi. Finirà, questo assurdo momento che ci ha travolti tutti. Finirà. E noi dobbiamo tenere duro. Alla fine vinceremo. Tutti insieme", conclude Ziberna.