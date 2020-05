Gorizia, nessun bimbo sarà escluso dai centri estivi diffusi

"Il peggio, sotto l'aspetto sanitario, sembra essere passato, al punto da far dire a qualche eminente medico, che il virus starebbe scomparendo", commenta da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Visto che i cosiddetti esperti ci hanno abituato a tutto e al contrario di tutto, noi rimaniamo cauti e ci attendiamo alle indicazioni della sanità regionale. Molto cauti. Ma, come ho detto più volte, dobbiamo riprenderci la vita. Guai se non lo facessimo. I danni sarebbero incalcolabili. E non è facile. Anzi".

"Sono momenti molto duri per tanta gente e dobbiamo dare il massimo per sostenere soprattutto chi, fra famiglie ed attività economiche, sta affrontando le maggiori difficoltà. Come Comune, dall'inizio stiamo cercando di mettere in campo tutte le risorse e azioni possibili e continuiamo a farlo. Questa sarà una settimana importante, in cui presenteremo l'organizzazione dei centri estivi diffusi, che non lasceranno fuori nessun bambino, ulteriori azioni di sostegno all'economia, progetti urbanistici e altri interventi. Interverremo anche sulla sanità".

"Ma stiamo agendo anche su altri fronti. In questo giorni ho parlato con l'amico deputato Guido Pettarin sull'urgenza di attivare voucher semplificati o strumenti analoghi, oltre che per l'agricoltura, anche per il commercio e la ristorazione. Con le disposizioni anticontagio e i problemi economici sopravvenuti con le chiusure molti esercenti, commercianti e ristoratori non sono in grado di assumere personale con le attuali normative, non hanno i soldi neppure per l'affitto piuttosto che per le bollette e si ritrovano a lavorare anche per più di 10 ore continue da soli. Non solo. Sono anche costretti, in alcuni casi, a evitare di ampliare l'attività perché non possono permettersi di pagare dipendenti. Con i voucher potrebbero, come in passato, dare lavoro a ore consentendo anche a diverse persone di percepire qualche soldino. Bisogna essere realisti, in questo momento dobbiamo favorire al massimo la ripresa economica e sono sicuro che anche i sindacati faranno la loro parte".

"La situazione è difficile e le tensioni sociali rischiano di andare fuori controllo se non si sarà in grado di dare risposte adeguate ai cittadini. Ottime notizie sul fronte dei contagi: nessuno nuovo né in città né nel resto dell'Isontino. Un grande abbraccio domenicale", conclude Ziberna.