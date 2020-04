Gorizia, nessun nuovo caso di Covid-19

Nella giornata di Pasqua, arrivano buone notizie da Gorizia nel consueto aggiornamento del sindaco Rodolfo Ziberna. "Era mia intenzione non assillarvi anche il giorno di Pasqua ma non potevo tenere solo per me la notizia che anche oggi non è stato registrato alcun nuovo contagio. I positivi al Covid-19 rimangono quindi 32 e scende anche il numero delle persone in quarantena, che ora sono 28".

"Carissimi amici è stato davvero un bel regalo per questa giornata che ci ha visti divisi ma uniti come non mai. Ancora buona Pasqua con un abbraccio grandissimo", conclude Ziberna.