Gorizia, nuova vita per l'ex Manifattura tabacchi

“Gorizia è ricca di tante piccole attività commerciali che sono per molti cittadini un vero punto di riferimento”, commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. “Ero preoccupato quando avevo saputo che una di queste, a Straccis, avrebbe chiuso a breve. Ma grazie all'importante investimento da parte di un grande marchio, oggi i lavoratori di quell'attività hanno davanti a sé un futuro più tranquillo e questo, da sindaco, mi rincuora”.

“Vi spiego il progetto. Stiamo parlando dell'area dell'ex Manifattura tabacchi tra viale XX Settembre e via Torriani, a Straccis, che sarà oggetto di una profonda riqualificazione urbanistica e dove sorgeranno una ventina di appartamenti e un'area commerciale, con ampio posteggio, per rimpiazzare il supermercato che chiuderà”.

“La notizia che i privati, soprattutto quando si parla di grandi gruppi, ritengano strategico investire nella nostra città significa che intravedono quelle opportunità che con tanta fatica stiamo cercando di costruire e rendere concrete. Ma nel frattempo, la sinistra come al solito fa finta di non capire cosa davvero succede in città per poter continuare a spacciare le sue fake news. L'ultima riguarda proprio questo progetto e parla di un nuovo supermercato, quando si tratta di un progetto di riqualificazione di un'intera area oggi abbandonata e in preda al degrado. Continuino pure, noi andremo avanti per la nostra strada, insieme a voi, per il bene di Gorizia”, conclude Ziberna.