Gorizia, operaio schiacciato da una pressa

Un operaio di 36 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto poco prima del 23.30 di ieri in una fabbrica nella zona dell'autoporto di Gorizia. Per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato al torace da una pressa.

Immediata la chiamata di aiuto da parte dei colleghi al Nue 112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di un'ambulanza e l'automedica. L'uomo è stato assistito sul posto e, quindi, trasportato con l'ambulanza con medico a bordo all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia e le forze dell'ordine per quanto di competenza.