Gorizia, operativo il nuovo centro vaccini in Fiera

"È stata una corsa contro il tempo, ma ce l’abbiamo fatta", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Il nuovo centro vaccini in Fiera è aperto ed è pronto ad accogliere i cittadini goriziani e dei comuni vicini".

"Il Sistema Gorizia ha dato ancora una volta dimostrazione di essere il vero valore aggiunto a servizio del nostro territorio e di rispondere sempre presente quando conta. E questo è stato riconosciuto anche dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, che ringrazio per aver voluto essere presente questa mattina a Gorizia, insieme anche al presidente della Camera di commercio Antonio Paoletti e alla presidente della Fondazione CaRiGo Roberta Demartin, per inaugurare insieme questo importantissimo simbolo della lotta al Covid".

"Si è iniziato a vaccinare già nel pomeriggio di oggi e si proseguirà, se il flusso delle dosi lo consentirà, fino a una capacità massima potenziale di mille vaccinazioni al giorno. Un numero impressionante, nel quale io con speranza e ottimismo voglio intravvedere la luce in fondo al tunnel di questa crisi sanitaria, ma anche sociale ed economica. Visitando queste postazioni, non nascondo di aver provato tanta emozione, ma anche fiducia nella scienza e nella sanità, troppo spesso messe in discussione da fake news e allarmisti, e un grande orgoglio sia verso il nostro territorio sia verso l’Italia, che tra mille difficoltà sta facendo di tutto per rialzarsi e che proprio oggi celebra i 160 anni della sua unità".

"Come Comune, infine, abbiamo messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito per tutte quelle persone che ne avessero bisogno per raggiungere il centro vaccini. Per usufruirne, è sufficiente telefonare al numero 0481 383377. Non abbiate timore a chiedere aiuto. Il Comune è qui per questo. Telefonate. Un forte abbraccio", conclude Ziberna.