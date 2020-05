Gorizia, parcheggi gratis fino al 16 maggio

"Questa mattina, in centro, ho visto tanta gente e Gorizia era bellissima", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Ancora qualcuno non ha capito come usare la mascherina ma lo capirà. È bellissimo riprenderci la nostra vita. Rivederci dal vivo, riconoscerci dagli occhi. Salutarci. Maggio inizia bene, con i positivi che scendono a 41 e il conseguente aumento dei guariti. Molto bene. Speriamo continui così".

"Vi informo che la Giunta ha approvato la proroga della gratuità dei parcheggi blu fino al 16 maggio. Stiamo lavorando per cercare di ripartire al più presto. So che lo faremo insieme. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.