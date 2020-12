Gorizia piange altre quattro vittime del Covid

"Anche Gorizia sta pagando un alto tributo al virus. I contagiati sono arrivati a 434 con 70 persone in quarantena. E, in questi ultimi giorni, altri quattro anziani sono morti", spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. "Pesa, indubbiamente, il focolaio presente in una casa di riposo con circa 100 anziani contagiati e 15 decessi. Sono molto vicino a tutte le famiglie che hanno un loro caro in queste strutture ma anche in ospedale e non possono rimanergli accanto. È dura. Davvero".

"Ci apprestiamo a vivere un Natale diverso, dove sarà praticamente impossibile abbracciare parenti e amici che non vivono con noi. Ma non possiamo lasciarci andare. Dobbiamo reagire anche a questa prova cercando di sostenere le persone maggiormente in difficoltà. Una telefonata, una videochiamata, ma anche un sorriso quando incrociamo qualcuno. Anche se non lo conosciamo. È molto importante".

"In città c'è chi sta realizzando iniziative per rendere questo Natale più felice per bambini e famiglie in difficoltà, ma anche per rendere più bella la nostra città durante le feste. Ci sono associazioni e volontari, ma anche aziende e Confcommercio che insieme al Comune sono impegnate per cercare di rendere più sereno questo strano Natale. Grazie a tutti", prosegue Ziberna.

"Un grazie anche a tutti quei consigliere e forze politiche di maggioranza e di opposizione che, nell'ultimo consiglio comunale, hanno approvato insieme provvedimenti per circa 900 mila euro a favore di famiglie e attività economie. Oltre 600 mila euro serviranno per l'abbattimento di una parte della Tari, quella variabile per le attività e per evitare aumenti alle utenze domestiche. Ma ci sono anche ulteriori fondi per il sociale che si vanno ad aggiungere alle risorse già stanziate per chi ha problemi economici. Come ho detto più volte, per qualsiasi problema chiamate i servizi sociali al numero 0481/383377. È proibito mollare. La parola d'ordine è resistere. Insieme ne verremo fuori. Un grande abbraccio", conclude Ziberna.