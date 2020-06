Gorizia piange il suo terzo morto con Covid-19

A Gorizia, è morta l'ultima persona positiva al Coronavirus. "Aveva 68 anni ed era ricoverato da diversi mesi, prima qui a Gorizia, poi, dal 24 aprile, a Trieste, nel reparto Covid, dove è deceduto. Mi dispiace davvero ed esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia", scrive il sindaco Rodolfo Ziberna. "È quasi uno scherzo del destino. Da diversi giorni i dati ci davano un unico caso positivo in città e aspettavamo trepidanti la comunicazione dell'avvenuta guarigione. Invece, ci ritroviamo con zero casi, ma a piangere per la terza vittima dell'epidemia. E non è consolante il fatto che questa persona avesse altre patologie. Un grandissimo abbraccio alla sua famiglia".

"Stiamo cercando di ripartire in tutti i settori. Nella prima metà di luglio si svolgeranno ben cinque concorsi per 13 assunzioni fra vigili, impiegati tecnici e amministrativi e assistenti sociali. A contenderseli oltre 500 persone, il che testimonia la grande fame di lavoro che c'era già prima di Covid-19, figurarsi ora", prosegue Ziberna. "Sarà questa la sfida dei prossimi mesi, in cui ci si presenterà il conto per il blocco dell'economia. È necessario evitare la possibile perdita di tanti posti di lavoro. Questa è la priorità assoluta".

"Mi fa davvero molto piacere che il mio appello a mobilitarsi per sensibizzare il Governo sull'impossibilità delle nostre attività a competere con quelle slovene, causa fiscalità e costo del lavoro diversi, sia stato accolto da tanti esponenti istituzionali. Ringrazio tutti, dal parlamentare Guido Pettarin al consigliere regionale Diego Bernardis, che hanno già avanzato proposte in parlamento e in Regione. Ieri ho incontrato anche il Prefetto rappresentandogli la forte preoccupazione per una situazione che oggi rischia davvero di deflagrare se non si prenderanno provvedimenti in tempi brevi, a partire dall'armonizzazione fiscale. È necessaria una mobilitazione unitaria che coinvolga tutta la fascia confinaria regionale. Sono certo che nessuno si tirerà indietro. C'è bisogno di tutti per vincere questa battaglia. Solo uniti ce la faremo. E ci riusciremo. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.