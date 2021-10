Gorizia premia gli 'eroi' delle Forze dell'ordine

Il grazie della città di Gorizia a 12 componenti delle Forze dell’ordine che si sono contraddistinti in situazioni particolarmente complesse. Il sindaco Rodolfo Ziberna, nell’ambito delle iniziative per celebrare i Santi Ilario e Taziano, Patroni della città, ha ricevuto questa mattina nella Sala Bianca del Comune i rappresentanti delle Forze dell’ordine presenti sul territorio per ringraziarli della preziosa attività svolta, sempre dalla parte dei cittadini e della loro sicurezza, e per consegnare dodici benemerenze ad altrettanti uomini e donne in divisa che, nel corso dell’ultimo anno, si sono resi protagonisti di atti di autentico eroismo, ma anche di una costante attività legata all’emergenza sanitaria.

Per la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” hanno ricevuto il diploma del sindaco i caporali maggiori capi scelti Salvatore Smiriglia e Luigi Della Monica, per il 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia il maresciallo capo Roberto Ciccioli, l’appuntato Arturo Masi e i carabinieri Yuri Micochero e Andrea Piccinni, per il Comando provinciale dei Carabinieri gli appuntati scelti Mirco Imperatori e Michele Gargiulo, per la Polizia di Stato il Sovrintendente capo Valter Peteani, per i Vigili del fuoco il capo reparto Fausto Pecora, e infine per la Polizia locale gli agenti scelti Andrea Ambrosi e Simonetta Paoletti. Insieme ai premiati, hanno partecipato alla cerimonia il questore Paolo Gropuzzo e i comandanti della Brigata Pozzuolo Antonio D’Agostino, del 13° Reggimento Saverio Ceglie e del Comando provinciale Rosita Cioffi, della Guardia di finanza Antonino Magro e della Polizia locale Marco Muzzatti.

“Gorizia vuole bene alle Forze dell’ordine – le parole del sindaco Ziberna – e il ringraziamento di oggi è più che mai sincero. Il valore di una divisa dovrebbe spingere le donne e gli uomini che la indossano a dare il massimo per difendere i valori che essa rappresenta. Gorizia è una città sicura, i goriziani si sentono al sicuro e per questo dobbiamo ringraziare anche chi ci tutela”.