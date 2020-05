Gorizia, presto riattivati tutti i servizi in ospedale

"Cari amici, tutti ci stiamo preparando alle riaperture di lunedì che segneranno una svolta in questa fase di ripartenza", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Sono stati ottenuti dei miglioramenti per le misure anti contagio che non significa, come teme qualcuno, abbassare la guardia e dichiarare il liberi tutti. No, significa consentire agli operatori economici di riaprire le loro attività e di lavorare, comunque, nella massima sicurezza. Se non fosse prevalso il buon senso, grazie al governatore Fedriga, molti non avrebbero potuto riaprire. Avanti così ma la battaglia continua".

"Buone notizie arrivano anche dal nostro ospedale. Entro la prossima settimana saranno attivate 10 sedute operatorie fra chirurgia, urologia e ortopedia, vere e proprie eccellenze del nostro nosocomio che, in questi due anni, sono state migliorate e oggi sono decisamente all'avanguardia. Presto sarà riaperta anche cardiologia, per la quale si sta attendendo l'evoluzione della curva dei contagi. Se questi, nell'arco di alcune settimane, si manterranno a livello fisiologico ci sarà il rientro automatico di cardiologia".

"Come abbiamo sempre detto, con il direttore Poggiana e l'assessore regionale Riccardi, è già stata fissata una data. La Regione sta riattivando queste eccellenze prima del previsto. Capisco la preoccupazione del cittadino comune e lo rassicuro che cardiologia tornerà al San Giovanni di Dio. Non voglio sprecare tempo, invece, con chi non può fare a meno di parlare male di qualcosa. Quelli che vogliono che tutto vada male perché così loro possono emergere e dire qualcosa, quelli che cercano di costruirsi un'immagine politica sulla denigrazione continua della propria città. Non sanno fare altro. Sono riusciti persino a speculare sull'epidemia. Possono solo vergognarsi".

"E a proposito di vergogna ecco una notizia con due facce. A Gorizia è stato identificato un uomo che adescava ragazzine su Instagram. Sono state loro a segnalarlo consentendo l'identificazione dopo accurate indagini della Polizia Postale. A casa sua è stato trovato materiale pedopornografico. Brave le ragazze, spero che diventino un esempio da seguire. E brava la Polizia Postale che, soprattutto in questo periodo, sta tenendo alta la guardia e invita le famiglie a vigilare. Per quanto riguarda l'uomo, lo dico, senza mezzi termini: per lui e tutti quelli come lui ci vorrebbero trattamenti sanitari adeguati che impediscano a queste persone di ripetere adescamenti e altre azioni peggiori".

"Ancora ottime notizie, sul versante contagi. I positivi sono scesi a 15 e i guariti sono saliti a 61. Godiamoci questo dato. Buona domenica con un grande abbraccio", conclude Ziberna.