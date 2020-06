Gorizia punta a valorizzare il Parco Basaglia

"Cari amici, anche ieri ho visto tanta gente in centro città", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "A passeggio o in bici, adulti, giovani, bimbi. Insomma, tanta bella gente. Dobbiamo continuare cosi, riprenderci la nostra città, la nostra bellissima città. Stiamo preparando un programma di eventi estivi, da realizzarsi nella massima sicurezza, che presenteremo presto. Ho voluto parodiare un vecchio spot per dirvi che Gorizia è nostra, ci aspetta, ogni giorno e una passeggiata in città è il miglior aiuto per recuperare energie e serenità. Sempre rispettando le misure anti contagio. Da giorni non c'è alcun nuovo caso e rimane un'unica persona positiva. Tutti gli altri sono guariti. Verrà il momento in cui ci faremo un aperitivo tutti assieme".

"Intanto continua il nostro impegno per sostenere famiglie e attività e aiutare l'economia. Presto illustrerò nuovi interventi. Stiamo procedendo anche con altri progetti avviati prima del Covid-19, fra cui la valorizzazione del Parco Basaglia e delle strutture che ospita, con la realizzazione anche di un museo per ricordare la riforma psichiatrica che partì da Gorizia. Oggi, insieme all'assessore al welfare, Silvana Romano, ho incontrato l'assessore regionale al patrimonio, Sebastiano Callari, il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, insieme a dirigenti regionali e comunali e al progettista della riqualificazione del parco. Abbiamo anche parlato del progetto per la realizzazione della Casa del parto che sta andando avanti. Insomma, c'è tanta carne al fuoco".

"Oggi, peraltro, sono stati riaperti i confini con la Slovenia. Dobbiamo dircelo, non è stata una bella pagina per l'Europa e per i Governi dei suoi Paesi che hanno dimostrato pienamente i loro limiti e l'incapacità di affrontare assieme le emergenze. Non è facile cercare di costruire in queste condizioni ma insieme ai colleghi di Nova Gorica, Miklavič, e di Sempeter Vrtojba, Turk, ho mandato avanti i progetti di sviluppo condivisi che non subiranno ritardi. Noi goriziani non ci arrendiamo. Mai. E quando siamo uniti siamo ancora più forti. Un grandissimo abbraccio con tanto affetto", conclude Ziberna.