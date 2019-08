Gorizia punta al rilancio del Castello e del suo borgo

“Risalita meccanica, Bastione Fiorito e Teatro Tenda. Così trasformeremo uno dei borghi più belli della nostra città e dell’intera regione. Rappresenterà un elemento straordinario di appeal collegandosi anche alle altre grandi ricchezze del nostro territorio come la cultura e l’arte”. Così il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, dopo il sopralluogo di questa mattina con la Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi. Una delle priorità dell’Amministrazione comunale, infatti, è proprio il rilancio completo del Castello e del suo borgo. Il Bastione fiorito e l’area dell’ex teatro Tenda potranno ritornare ad essere una delle attrazioni più importanti della nostra città.

Presenti al sopralluogo anche il dirigente del settore Alessandro De Luisa accompagnato dall’architetto Laura Puntin, il funzionario della Soprintendenza Gabriele Botti e gli architetti Luigi Di Dato e Claudio Menino, incaricati del progetto, i quali oggi hanno presentato le linee guida del lavoro. Una riqualificazione che permetterà un percorso circolare all’interno degli spazi del Bastione Fiorito e del teatro Tenda. Percorso al momento non praticabile ma che riporterà alle origini quando il cortile delle Milizie era collegato alla zona del Bastione.

Si tratterà di una struttura coperta in acciaio corten e vetro, in perfetto equilibrio con i colori delle pietre del Castello e delle cortecce degli alberi, in totale sintonia con il contesto storico del maniero. L’intervento prevede un impianto fisso nella parte del Bastione Fiorito per consentire di posizionare un bancone bar e dei tavolini al riparo da eventuali intemperie ed una parte apribile sul lato del teatro Tenda che ne permetterà l’utilizzo per l’intero anno per convegni, conferenze, rinfreschi ed eventi per circa 200 persone. Inoltre, l’area ora occupata dalla tensostruttura, sarà a disposizione per l’installazione di strutture a tempo per manifestazioni pubbliche e private.

“Una riqualificazione che verrà condivisa, fase per fase, con la Soprintendenza" sottolinea Ziberna. "Il prossimo step, infatti, sarà il progetto preliminare che, entro l’anno, sarà inviato agli uffici competenti della Soprintendenza”.