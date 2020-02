Gorizia, questa città è un cantiere

Nell’anno appena iniziato saranno avviati interventi attesi come quello alla Valletta del Corno, il rinnovo di piazzale Saba e il nuovo maxi parcheggio in centro, in via Manzoni.

Sarà anche l’anno determinante per l’ulteriore valorizzazione e rilancio del castello, con il completamento del progetto dell’ascensore da piazza Vittoria, e quello della chiusura di opere avviate e strategiche come corso Italia e le due piazze del Duomo e di borgo San Rocco. Dovrebbero essere dodici mesi piuttosto intensi sul fronte delle opere pubbliche. In questi casi tuttavia, è sempre il caso di preferire il condizionale, visto che intoppi e rallentamenti sono sempre in agguato. In compenso, nei programmi dell’amministrazione Ziberna ci sono tutta una serie di punti fermi. A parte l’impianto di risalita al castello (cantiere riaperto a fine gennaio), per valorizzare al meglio il monumento più visitato del capoluogo, arriveranno anche altre novità sul fronte delle proposte multimediali per i visitatori e la progettazione dei lavori per il recupero del Bastione fiorito e dell’ex Teatro tenda.

A febbraio dovrebbero scattare, dopo gli ultimi rinvii, i lavori di riqualificazione della Valletta del Corno: una volta risanato il torrente, il grande polmone verde nel cuore della città si trasformerà in un luogo di aggregazione, che i goriziani potranno vivere sostanzialmente per la prima volta.



Aree verdi e parcheggi

A proposito di spazi verdi, anche i frequentati Giardini pubblici subiranno un complessivo restyling, mentre faranno piacere ai pendolari e agli automobilisti i lavori che aumenteranno parcheggi e aree di sosta in via Manzoni (multipiano da 252 posti) e piazzale Saba (una sessantina di stalli a servizio anche della stazione ferroviaria). Non sono una novità targata 2020, ma quest’anno saranno completati i lavori che stanno cambiando volto a corso Italia, corte Sant’Ilario (scheletri e ritrovamenti archeologici permettendo) e piazza San Rocco (dove nelle ultime settimane si è riaccesa qualche polemica sul progetto), e sono pronti ad aprire i cantieri da circa 400 mila euro in diverse scuole, per sicurezza e miglioramento dell’efficienza delle strutture.